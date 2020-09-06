عضو بالصحة النيابية يحدد الموعد الأقرب لاستخدام لقاح كورونا الفعال والآمن

2020/09/06 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو لجنة الصحة النيابية، غايب العميري، الأحد، 06 أيلول، 2020، الموعد الأقرب لاكتشاف اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وقال العميري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "توقعات بعض المنظمات الدولية تشير الى احتمالية حصول عمليات تلقيح عالمية ضد فيروس كورونا قبل منتصف العام المقبل 2021 عبر لقاح فعال وآمن منطقية خاصة وان كل البلدان التي اعلنت عن اكتشاف لقاح للفيروس لا تزال في مراحل التطوير وبعضها وصل الى المرحلة الثالثة بالتجارب السريرية".

واضاف أن "اي لقاح عالمي لم يعتمد لغاية الان على الرغم من أن روسيا انتهت من المرحلة الثالثة بإعداده واعتماده فعليا هناك، لكن بقي من دون اعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية ولا الاتحاد العالمي للقاحات".

وبين أن "العراق غير مجبر على استيراد اللقاح الروسي قبل اعتماده من الجهات الرسمية دون إجازته عالمياً"، مبينا أن "الوضع الصحي في العراق يتطلب تكثيف الالتزام بالاجراءات الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات من اجل تفادي انتشار الفيروس".

وكانت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية رنا الحجة، أكدت الأربعاء (19 آب 2020)، التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا.ولفتت الحجة، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام، مشددة على سعي المنظمة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا.وأضافت أن هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، وقالت إن هناك جهودا كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن.تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، بعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.ووفقا لوزارة الصحة الروسية، يسمح نظام الحقن المزدوج بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.

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