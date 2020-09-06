تربية الكرخ تعلن أسماء الفائزين بالتعيين بصفة ’معلم خامس’ (وثائق)

2020/09/06 | 22:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت المديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثانية، الاحد، أسماء الفائزين بالتعيين بصفة (معلم خامس ) ومن (حملة الشهادات العليا ). وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 ايلول 2020) أنه "تعلن المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية عن اسماء الفائزين بالتعيين بصفة (معلم خامس ) و(حملة الشهادات العليا ) ( الاحتياط) نتائج أولية".

وأضافت، أنه "نفتح باب الاعتراض في مقر وحدة الخدمة الفرعية، اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق ٩/٧".

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