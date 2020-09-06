بالصور: “اورام عجيبة” بوجه فنانة مشهورة تدخل “الفزع” بقلوب جماهيرها..فما السبب!

2020/09/06 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – متابعة

روّجت النجمة “ريهانا” مؤخراً لخطها الجديد للعناية بالبشرة Fenty Skin بعد النجاح الكبير الذي حققته في مجموعتها Fenty Beauty.

وخلال وقت لاحق شوهدت ريهانا ليلة الجمعة الماضية وهي تجلس في المقعد الخلفي لسيارتها الكاديلاك السوداء حيث توقفت امام مطعم لطلب العشاء في سانتا مونيكا.

وأحضر الموظفون كأساً من النبيذ الابيض بينما كانت تنتظر طلبها وقامت بعد ذلك بإزالة نظارتها الشمسية المربعة عن وجهها لتكشف عن تعرّضها لكدمات وتشوّه في وجهها.

وكانت ريهانا قد أصيب عند جبينها بكدمة كبيرة ومثلها في جهة عينها، وكشف مدير اعمالها بأنها قد تعرّضت لحادث سير على دراجتها النارية قبل بضعة أيام حيث انقلبت فيها الدراجة مما أدّى إلى إصابات في عينها ووجهها.

وبالرغم من هذه التصريحات إلا ان إصاباتها جاءت تزامناً مع شائعات عودتها إلى حبيبها السابق كريس براون والذي انفصلت عنه بسبب تعرّضها للعنف الجسدي مما أثار التساؤلات حول ما إذا كان كريس هو السبب في ذلك.

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