السفارة العراقية في أنقرة تعتذر: أغلقنا بسبب كورونا

2020/09/06 | 22:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت السفارة العراقية في العاصمة التركية أنقرة، الأحد، إغلاق مقرها لأيام بعد ملامسة موظفين فيها لمراجع ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت البعثة دِبْلوماسيَّة العراقية في بيان اعتذار، 6 أيلول/سبتمبر، "نعلن بأسف شديد غلق السفارة العراقية أمام المراجعين حتى الإثنين 14 أيلول/سبتمبر".

وأضاف البيان، "تأكدنا قبل قليل بأن أحد المراجعين الذين تابع معاملته لعدة أيام داخل البناية ولامس أكثر من موظف، كان مصابًا بكوفيد-19".

وتابع البيان، "سنقوم خلال الأسبوع هذا بتعفير البناية بصورة دقيقة ثم فحص الموظفين جميعًا قبل بدء الدوام".

وختم البيان بالقول، "نعتذر من المواطنين الذين سجلوا للمراجعة هذا الأسبوع وسيرحل التسجيل حتى الأسبوع المقبل"، مؤكدًا أن "الدوافع هي المحافظة على صحة الجميع".

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