العراق.. خلية الإعلام الأمني تعلن سقوط صواريخ على مطار بغداد

2020/09/06 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي بعد إطلاقها من "منطقة الزيتون" في أبي غريب، غربي بغداد.

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