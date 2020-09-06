بالفيديو.. القبض على شاب قطع شارعاً في الكوفة بالسيف ودعا للمبارزة

2020/09/06 | 22:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} القت مفرز شرطة النجف الاشرف، اليوم الاحد، القبض على شاب قطع شارعاً في الكوفة بالسيف ودعا للمبارزة.





واظهر مقطع الفيديو شاب يحمل سيفاً ويتسبب بطع احد شوارع الكوفة لمدة 3 ساعات وهو ينادي: هل من مبارز!.

وفاء الفتلاوي

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