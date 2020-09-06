وفاة طبيب في البصرة متأثراً باصابته بكورونا

2020/09/06 | 22:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} توفي طبيب منسوب لدائرة صحة البصرة متأثراً باصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونعت الدائرة في بيان: "فقيدها الطبيب عدي رجاء العلي اختصاص انف واذن وحنجرة في مستشفى الصدر التعليمي الذي وافاه الاجل أثر مضاعفات الأصابة بمرض الفايروس التاجي المستجد١٩،بعد ان كان يعمل ضمن خط الصد الاول في المحافظة".

محمد

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