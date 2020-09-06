لجنة النزاهة النيابية: مستوى الفساد في العراق اصبح يهدد الدولة

2020/09/06 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكدت لجنة النزاهة النيابية ان مستوى الفساد في العراق اصبح يهدد الدولة.وقال عضو اللجنة احمد الجبوري في تصريح متلفز ان الامر الديواني ٢٩ بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد ضرورية في هذا الوقت حيث اشرك فيها رئيس الوزراء جهات امنية متعددة والقضاء من اجل محاربة الفساد الذي اصبح مخيفا لدرجة كبيرة.واوضح ان هيئة النزاهة لا تستطيع حسم ملفات الفساد الكبيرة مثل تهريب النفط والسكراب وعقارات الدولة وبالتالي فان اللجنة الجديدة قادرة على حسمها./انتهى9

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