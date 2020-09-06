امين مجلس الوزراء يوجه الإسراع بالانتهاء من اعداد اللمسات النهائية على الخطة الإعلامية الخاصة بسياسة النهوض بواقع المرأة العراقية

2020/09/06 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وجه امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي بالإسراع في الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على الخطة الإعلامية الخاصة بالسياسةالتي تعنى بالنهوض بواقع المرأة العراقية، .وقال المكتب الإعلامي للغزي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه، إن "الغزي اطلع على السياسة الوطنية لتمكين المرأة العراقية، والتي أعدتها دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع عدد من دوائر الأمانة العامة، والمؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تمت مناقشة البنود والركائز الأساسية التي استندت عليها، للخروج بالصيغة النهائية"، لافتا إلى أن "الغزي أشاد بالجهود التي بذلت من قبل دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في إعدادها، والتي تعنى بالنهوض بواقع المرأة العراقية، والعمل على دعمها وتعزيز دورها في المجتمع".وأكد الغزي وفقا للبيان، أنها "ستلبي المتطلبات والمعايير لتحقيق الأنموذج المتقدم في المنطقة العربية والإقليمية، وتشكل الإطار العام للسياسة، بموجب قرارات مجلس الأمن والمواثيق العربية والدولية، وما تمخض من مقترحات وتوصيات قمة المرأة العربية واللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق المرأة، فضلاً عن اعتماد الركائز الأساسية الخاصة بمشاركة المرأة وتمثيلها في مواقع صنع القرار ومشاركة الرأي في لجان المصالحة ومفاوضات بناء السلام وريادة الأعمال ومجالس إدارة الشركات".كما ناقش الاجتماع، الخطة الإعلامية الخاصة بالسياسة، التي رسمها مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع هيأة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي ونقابة الصحفيين، وتزويد المؤسسات الإعلامية بالبيانات المطلوبة، وإقامة ورش العمل التوعوية والتثقيفية.ووجه الغزي بـ "الإسراع بالانتهاء من وضع اللمسات النهائية على الصيغة النهائية للسياسة، لغرض عرضها على مجلس الوزراء، والتصويت عليها"./انتهى10

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