محافظ نينوى يفرض حظر تجوال شامل في ناحية بعشيقة لتفشي فايروس كورونا

2020/09/06 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري مساء ،اليوم الاحد ،عن فرض حظر تجوال شامل في عموم ناحية بعشيقة 20كم شمال الموصل.وقال الجبوري ان "فرض حظر تجوال شامل في ناحية بعشيقة لمدة اسبوع جاء على خلفية تفشي الاصابات بفايروس كورونا وزيادة حالات الاصابة التي من المحتمل قد تصل الى مئات الحالات في الناحية "/انتهى

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