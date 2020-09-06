سقوط 3 صواريخ على القطاع العسكري داخل مطار بغداد الدولي

2020/09/06 | 22:27 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الأحد 18 محرم 1442 هـ - 06 سبتمبر 2020 KSA 22:00 - GMT 19:00 تارخ النشر: الأحد 18 محرم 1442 هـ - 06 سبتمبر 2020 KSA 20:59 - GMT 17:59

المصدر: دبي - العربية.نت

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، سقوط 3 صواريخ من طراز كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، ما تسبب في خسائر مادية.ونقلت خلية الإعلام الأمني في بيان "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، مساء الأحد، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية للمواطنين، وقد تبين أن انطلاقها كان مِن منطقة الزيتون في قضاء أبو غريب غربي العاصمة".وعادة ما تستهدف هجمات بصواريخ قواعد عسكرية ومحيط مطار بغداد، حيث يتواجد جنود من التحالف الدولي.

ويضم مطار بغداد الدولي جزئين مدني وعسكري، وتتواجد قوات أميركية إلى جانب القوات العراقية في الجزء العسكري من المطار الذي تعرض لقصف متكرر مؤخراً.وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأميركيون في العراق.

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