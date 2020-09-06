2020/09/06 | 22:27 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد ، سقوط 3 صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي بالعراق....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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