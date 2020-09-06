سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

2020/09/06 | 22:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد ، سقوط 3 صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي بالعراق....

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