2020/09/06 | 22:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الامريكي اليوم الأحد، عدد الضربات التي نفذها في العراق وسوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الامريكي يعلن عدد ضرباته الجوية في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الامريكي يعلن عدد ضرباته الجوية في العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).