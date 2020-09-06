الصحة العراقية تزف بشرى للخريجين من الأطباء

2020/09/06 | 22:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، عن اصدار امر وزاري بتوزيع الملاكات من الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي....

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