الصحة العراقية تزف بشرى للخريجين من الأطباء

2020/09/06 | 22:27 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، عن اصدار امر وزاري بتوزيع الملاكات من الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تزف بشرى للخريجين من الأطباء ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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