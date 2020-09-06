الإعلام الأمني: احتراق اربع عجلات بقصف استهدف مطار بغداد

2020/09/06 | 22:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض المطار والمنطقة الخضراء شديدة التحصين من قبل الى هجمات بقذائف الهاون والكاتيوشا وكانت تستهدف السفارة الأمريكية

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