حريق في جامعة النهرين ببغداد

2020/09/06 | 22:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نشب حريق داخل جامعة النهرين بمنطقة الجادرية ببغداد مساء اليوم الأحد.

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