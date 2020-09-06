شاهد.. بعد الهاتف الذهب محمد رمضان يحصل على هدية جديدة بالإمارات

2020/09/06 | 22:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ يتواجد الفنان محمد رمضان ، حاليا ، فى دولة الإمارات ، لتصوير أغنية جديدة هناك ، مع الفنان المغني العالمي ميتر جيمس.وحصل الفنان المصري ، خلال رحتله على التأشيرة الذهبية للإمارات ، كما أهداه صديق إماراتى هاتف من الذهب.وشارك رمضان جمهوره بالهدية التى حصل عليها أمس ، حيث نشر فيديو […]

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