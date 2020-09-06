الكاظمي يوجه بإدراج مشروع قناة البدعة الإنبوبي ضمن موازنة 2020

2020/09/06 | 22:50 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، الجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي لمحافظة البصرة، كما وجه بإدراج مشروع قناة البدعة الإنبوبي ضمن موازنة عام 2020.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء، عقد، اليوم، اجتماعا مع كل من وزراء النفط والإعمار والاسكان والموارد المائية ومحافظ البصرة، إضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين، تمت خلاله مناقشة تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، ومشاريع الإعمار فيها".

واضاف ان "الكاظمي وجه بإدراج مشروع قناة البدعة الإنبوبي ضمن موازنة عام 2020، مع الإسراع بوتيرة العمل فيها لإنجازها، فيما وجّه بان يدرج مشروع ماء البدعة الإستراتيجي ضمن موازنة عام 2021".ولفت البيان، الى ان " الكاظمي وجه الجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي لمحافظة البصرة، بما يمكّن الحكومة من إضافة المزيد من المشاريع التنموية، ويحقق أفضل الخدمات لأهالي البصرة".





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