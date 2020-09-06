وزيرا العمل والمالية يناقشان مع البنك الدولي تغيير مكون النقد مقابل العمل في مشروع دعم النازحين

2020/09/06 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..ناقـش وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، و وزير المالية علي علاوي مع مدير مكتب البنك الدولي في العراق تغيير مكون النقد مقابل العمل في المشروع الطارئ وتحويله الى ملف دعم النازحين.وبين الركابي اثناء الاجتماع الذي جرى يوم الأحد جهوزية الوزارة للانطلاق في عملية تنفيذ مضامين منحة الطوارئ المبرمة مع البنك الدولي واستعداد فريق […]

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