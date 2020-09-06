الحلبوسي يبحث مع السفير الأمريكي التعاون الاستراتيجي بين البلدين

2020/09/06 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/سرى جياد/..بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، مع السفير الأمريكي ماثيو تولر وناقش الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي .وأعرب السفير الأمريكي عن التزام بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق ودعمه بما يحقق تطلعات شعبه بالرخاء و الإستقرار.رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الأميركي السيد ماثيو تولر […]

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