بالفيديو.. نجم برشلونة يدخل تاريخ اسبانيا من اوسع ابوابه بهدف رائع

2020/09/06 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دخل نجم برشلونة الشاب انسو ماني فاتي، اليوم الاحد، تاريخ المنتخب الاسباني من اوسع ابوابه.وفي الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري الامم الاوروبية سجل فاتي هدف رائع وهو الثالث في المباراة لفريقه.ودخل فاتي التاريخ كونه سجل الهدف بعمر الـ17 عاماً و 311 يوماً، وبهذا يصبح أصغر لاعب يسجل لمنتخب إسبانيا في التاريخ.محمد

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