حريق داخل جامعة في بغداد (صور)

2020/09/06 | 22:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الاحد، السيطرة على حريق اندلع داخل كافتريا تابعة إلى جامعة النهرين في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (6 أيلول 2020)، انه "تمكنت 4 فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني من مركزي الكرادة واسناد من مركز البياع من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل قاعة متخذة كـ كافتريا التابعة الى جامعة النهرين في منطقة الجادرية" .

وأضاف البيان، حيث "عملت فرق الدفاع المدني على تطويق النيران وحصرها وعزلها داخل الكافتريا المحترقة والسيطرة على النيرانها وابعاد خطرها عن مرافق واروقة الجامعة وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية" .

وتابع، انه "على أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع حادث حريق كما حمل الدفاع المدني مسؤولية توسع الحريق لعدم وجود فرق حماية ذاتية يلقى على عاتقها مسؤولية التعامل مع حوادث الحريق في المؤسسات والدوائر الحكومية بادئ الامر لحين وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحريق حسب قانون الدفاع المدني".

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