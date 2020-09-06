الامم الاوربية ...ويلز تخطف الفوز من بلغاريا .. وروسيا تتغلب على المجر .. فنلندا تعود بفوز ثمين من أرض إيرلندا

2020/09/06 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/انطلقت مساء اليوم الجولة الثانية من دوري الامم الاوربية حيث خكف ويلز الفوز من بلغاريا فيما تغلبت روسيا على المجر فيما عادت فنلندا بفوز ثمين من أرض إيرلندا .ففي المباراة الاولى سجل البديل نيكو وليامس هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح منتخب بلاده ويلز فوزاً قاتلاً على بلغاريا 1-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.والفوز هو الثاني لويلز بعد تغلبها على فنلندا يوم الخميس الماضي، فبقيت في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط علماً أن المجموعة تضم أيضاً جمهورية ايرلندا التي خسرت على أرضها أمام فنلندا صفر-1 .وفي المجموعة الثالثة من المستوى الثاني، عادت روسيا بانتصار ثمين ومميز من المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وسجل كل من أنتون ميرانشوك (16) وماغوميد أوزدوييف (34) وماريو فرنانديز (46) ثلاثية الدب الروسي فيما دوّن كل من رونالد سالاي (62) و نيمانيا نيكوليتش (70) هدفي المجر.



كما تمكن منتخب فنلندا من تحقيق الفوز على مضيفه الايرلندي 1-صفر اليوم الأحد في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الرابعة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوربية.وسجل اللاعب فريدريك يانسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.



وفي المجموعة الثالثة من المستوى الثالث، تفوق المنتخب السلوفيني على ضيفه منتخب مولدوفا بهدف دون رد سجله اللاعب داميان بوهار في الدقيقة 28.وفي المجموعة الأولى من المستوى الرابع، انتصر منتخب جزر فاروه على مضيفه منتخب جزر فاروه بهدف دون مقابل سجله اللاعب كليمينت أولسن./انتهى9

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