2020/09/06 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا / القت الاستخبارات العسكرية القبض على (٤) مسلحين ارتكبوا جرائم قتل في نينوى.وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان قوة من الفرقة عشرين بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية القت القبض على (٤) مسلحين يستقلون عجلة نوع اوبل قاموا باغتيال اثنين من الشباب في تقاطع القحطانية، وقامت القوة التي القت القبض عليهم بتسليمهم الى مركز شرطة البعاج للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم./انتهى9

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