محافظ بغداد والنائب شويرد يطمئنان الاهالي بإلغاء مشروع استثمار اراضيهم الزراعية

2020/09/06 | 23:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / طالب ضاحيطمان محافظ بغداد المهندس محمد جابرالعطا، وعضو مجلس النواب السيد حسن شويرد الحمداني اهالي منطقة صخريجة الشرقية ضمن حدود ناحية ناحية الرشيد بالغاء مشروع استثمار اراضيهم الزراعية.واكد المحافظ خلال زيارته الميدانية ولقاءه بشيوخ ووجهاء واهالي المنطقة الى «رفض مثل هكذا مماراسات في تحويل البساتين والاراضي الزراعية الى مشاريع استثمارية وتجريف اراضيهم»، مشددا على «اهمية دعم الفلاحين واستصلاح الاراضي وتقديم جميع اشكال الدعم لضمان وفرة في المحاصيل الزراعية وتامين ارزاق الفلاحين وعوائلهم».كما ثمن المحافظ «جهود النائب حسن شويرد الحمداني في تواصله الدائم مع المحافظة خدمة للصالح العام».بدوره، اشاد النائب الحمداني بالجهود المتميزة لمحافظ بغداد بالغاء مشروع استثمار اراضي منطقة صخريجة الشرقية التي تتكون من اكثر من ٢٥٠ عائلة بعد ان كان هناك من يراهن على استثمارها غير مهتم لمصير اهلها الذين سيشردون ويهجرون ويبحثون عن مأوى لأطفالهم في مناطق اخرى ناهيك عن انقطاع ارزاقهم»، لافتا الى مفاتحته «جميع الدوائر ذات العلاقة ومن ضمنها الامانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظة والتخطيط العمراني وزراعة بغداد وزراعة الرشيد وبمساعدة السيد المحافظ التي اثمرت عن الغاء هذا المشروع وانقاذ هذه العوائل كون اراضيهم منتجة ومستغلة زراعيا ومثمرة ووافرة بالحصص المائية ومبستنة الامر الذي يجعل استثمارها مخالفاً للقانون».هذا وثمن هذه الجهود الفذة الاهالي معبرين عن شكرهم وامتنانهم الكبيرين للسيد النائب ومحافظ بغداد وكل من ساهم لرفع الظلم والحيف عنهم بعد ان كانوا عرضه لما لا تحمد عقباه.

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