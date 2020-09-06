2020/09/06 | 23:19 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم جديد على مطار بغداد بصواريخ "كاتيوشا") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم جديد على مطار بغداد بصواريخ "كاتيوشا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).