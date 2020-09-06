نائب عن سائرون: قوى سياسية تخشى الدوائر المتعددة لهذا السبب

2020/09/06 | 23:25 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف سائرون رامي السكيني، الاحد، عن سبب خشية بعض القوى السياسية من الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.





وقال السكيني {للفرات نيوز} ان" بعض القوى السياسية التي لاتمتلك جمهور منظم تخشى الدوائر المتعددة"، مبينا ان" البرلمان استدعى مجلس الموظفين قبل اقرار القانون".

واضاف ان" تحديد الانتخابات في الـ6 حزيران المقبل طرح للاعلام"، مشيرا الى ان" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس له حرية التصرف بهذا الشأن والمفوضية هي صاحبة الرأي والقرار الاول والاخير".

واشار السكيني، الى ان "راي الناخب ممكن ان يشترى بالمال السياسي وهذا الامر سيسبب اشكالاً كبيرا".

وانهى مجلس النواب، امس السبت، قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات .

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، إن "البرلمان وخلال جلسة اليوم انهى قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات ".

وفاء الفتلاوي

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