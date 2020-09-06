2020/09/06 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

7 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف دراسة روسية، خطر استخدام الهواتف الذكية المحمولة على ذاكرة الإنسان، مبينة انها تحد من قدرتها على حفظ المعلومات لفترة طويلة.

ويرى مختصون في مجال الصحة، ان استخدام الهواتف المحمولة يؤثر على قدرة الذاكرة، ومع مرور الوقت والتعود، تصبح الذاكرة غير قادرة على حفظ الحقائق والمعلومات، وذلك بسبب الاستعانة بذاكرة الهواتف المحمولة واستخدام كذلك نظام الملاحة الذي يساعد على التنقل بدل التعويل على الذاكرة، والوصول إلى المعلومة عن طريق الهاتف والرجوع إليها متى شئنا يحد من دور الذاكرة لدى الإنسان وقدرتها.

ودعا الخبراء إلى ضرورة أداء تمارين معينة لتحسين الذاكرة، لتجنب ظاهرة النسيان وتقوية قدرتها على حفظ المعلومات.

ووفقا لنتائج الأبحاث والدراسات فإن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية بشكل نشط لديهم استجابة أبطأ للإشارات الضوئية والصوتية، وزيادة ملحوظة في عدد أخطاء الكتابة، وانخفاض مؤشرات القدرة على العمل.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تؤثر الهواتف الذكية على ذاكرة الإنسان؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تؤثر الهواتف الذكية على ذاكرة الإنسان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).