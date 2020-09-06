عضو بالمالية النيابية: بإمكان الحكومة السيطرة على 93 % من الفساد عبر هذا الاجراء

2020/09/06 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفار، الاحد، إن على الحكومة أن تركز على مكافحة الفساد المالي ابتداء، بعد تشكيل مجلس مكافحة الفساد وتسخر الإمكانيات لذلك وخاصة الجهاز الأمني.





وقال الصفار في مقابلة متلفزة تابع تفاصيلها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (6 ايلول 2020) انه "من الممكن السيطرة على الفساد المستشري في القطاع النفطي والمنافذ الحدودية والدوائر الضريبية وهي تشكل المصادر الرئيسية لتمويل النفقات العامة بنسبة 93٪ عبر التحرك نحو سريعا باعتباره أقصر الطرق لتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد".

وشدد على إنه ينبغي التركيز على منبع الفساد في العراق الا وهو السياسي، إذ لا يمكن للفاسدين الصغار التحرك أولا وجود سياسيين كبار يدعمونهم" لافتا إلى ان "هناك مافيات بالداخل والخارج تدير عمليات الفساد في العراق".

ولفت إلى أن العراق يملك 3 من أصل 4 عوامل لتحقيق الاقتصاد المتكامل هي الموارد الطبيعية والموارد البشرية ورأس المال والتنظيم جميعها لدينا ما عدا الإدارة والتنظيم بسبب الفساد".

واشار الصفار الى عدم وجود تعاون من قبل الحكومة لبيان الوضع المالي للدولة كاشفاً إنه "منذ 8 أشهر لا أحد يعلم في اللجنة المالية النيابية اي شيء عن الوضع المالي للبلد والسبب عدم تعاون وزارة المالية مع البرلمان والحكومة لم ترسل حتى الآن موازنة 2020 وايضا ورقة الإصلاح الاقتصادي".

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