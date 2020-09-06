“ابتلاع المسنين وإنقاذ الكلاب”.. مشاهد إنسانية من فيضانات السودان

2020/09/06 | 23:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ مأساة إنسانية يعيشها السودان فى الوقت الحالي، بعدما تجاوزت معدلات الفيضانات والسيول هذا العام الأرقام القياسية فأدت لغرق العديد من المدن السودانية ، و دفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ، معتبرة البلاد بأكملها “منطقة كوارث”.كما شهد السودان عدد من المشاهد الانسانية ، جراء الفيضانات ، ومنها إنقاذ […]

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