قصف‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬وإصابة‭ ‬سيارات‭ ‬مواطنين

2020/09/06 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭):‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬العراقية‭ ‬ستشهد‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬ القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال أعلنت‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬امس‭ ‬الأحد،‭ ‬سقوط‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭.‬ وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬الاصابة‭ ‬كانت‭ […]

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