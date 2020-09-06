2020/09/06 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصدر دبلوماسي لـ(الزمان):العلاقات المصرية العراقية ستشهد طفرة كبيرة القاهرة- مصطفى عمارة بغداد – عبدالحسين غزال أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، امس الأحد، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي. وقالت في بيان صحفي، إن «ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي مساء اليوم» واضاف البيان ان الاصابة كانت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف مباشر على مطار بغداد وإصابة سيارات مواطنين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف مباشر على مطار بغداد وإصابة سيارات مواطنين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف مباشر على مطار بغداد وإصابة سيارات مواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).