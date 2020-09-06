2020/09/06 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام مطار بغداد الدولي له أهمية استراتيجية من حيث موقعه ودلالاته المتصلة باسم البلد وواجهته وسمعته وقبل ذلك سيادته.وحين وقعت حرب احتلال الامريكان للعراق في سنة ٢٠٠٣ بمباركة أطراف الحكم المتعاقبة وبعض الدول العربية، كان الجيش العراقي قد وضع خطة أساسية في الدفاع عن المطار، وعمل على استرجاعه حين خسره أوّل مرّة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مَن يستطيع حماية مطار بغداد؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مَن يستطيع حماية مطار بغداد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).