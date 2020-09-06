إردوغان يلتقي السراج ونواب لطرفي النزاع الليبي يسعون لتعديل اتفاق الصخيرات

2020/09/06 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬ بوزنيقة‭ (‬المغرب‭)- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ ‭ ‬اجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الاحد‭ ‬محادثات‭ ‬مغلقة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬قبيل‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬يضم‭ ‬ممثلين‭ ‬للسلطتين‭ ‬الليبيتين‭ ‬المتنازعتين‭.‬ وجرى‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬إردوغان‭ ‬وفايز‭ ‬السراج‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬بدون‭ […]

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