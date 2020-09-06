بالوثيقة.. الحميداوي يطالب بتخصيص عجلة حمل لمعالجة المحطة التحويلية لبلدية الصدر الاولى

2020/09/06 | 23:56 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن تحالف عراقيون علي الحميداوي، أمانة بغداد بتخصيص عجلة حمل لمعالجة لرفع النفايات من المحطة التحويلية لبلدية الصدر الاولى التي لا زالت الحرائق مستمرة فيها لحد الان.





واتهم الحميدواي، أمس، دوائر مدينة الصدر الخدمية بالفسادـ حيث قدم الحميداوي جملة من المقترحات للنهوض بواقع الدوائر الخدمي.

محمد

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