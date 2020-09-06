علاوي يحذر من ملفات تجاهلها يؤدي إلى كارثة انتخابية

2020/09/06 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذر زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، الأحد، من نتائج "كارثية" في حال تم تجاهل 3 ملفات قبل اجراء الانتخابات المقبلة.

وكتب علاوي تغريدة على "تويتر" تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (6 أيلول 2020): "نصيحة، لا تستعجلوا حسم قانون الانتخابات قبل اعطائه فرصة كافية ووافية للحوار والنقاش داخل المجلس".

وأضاف في تغريدته "ان لم تتم السيطرة على السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وردع الطائفية السياسية فان اي انتخابات مقبلة ستشهد عزوفا جديدا ونتائج كارثية".

واختتم قائلا "وها انا ذا احذر من مآلات تجاهل تلك الملفات".

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