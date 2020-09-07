الكاظمي والحلبوسي يترأسان اجتماعاً مشتركاً لمناقشة الموازنة العامة

2020/09/07 | 00:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، اجتماعاً مشتركاً لمناقشة الموازنة العامة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إنه "عقد اليوم، اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والنوّاب والمستشارين، يأتي ضمن منهجية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني".





ولفت إلى أن "الاجتماع ناقش مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020، كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة، وبما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي".





وتابع، "تطرّق الاجتماع المشترك الى متابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل، 2021".





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