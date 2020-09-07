2020/09/07 | 00:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سفارة تل أبيب في بغداد.. سفارة عراقية افتراضية في إسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/07 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سفارة تل أبيب في بغداد.. سفارة عراقية افتراضية في إسرائيل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سفارة تل أبيب في بغداد.. سفارة عراقية افتراضية في إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).