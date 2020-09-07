“المعلومة” تكشف حقيقة وفاة ناظم شاكر

2020/09/07 | 00:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف فهد ناظم، نجل المدرب الدولي ناظم شاكر حقيقة وفاة والدة بسبب فيروس كورونا.

وقال فهد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الانباء الاي اشارت الى وفاة والدي غير صحيحة على الاطلاق”.

واوضح ان “والدي يتمتع بصحة جيدة واليوم وضعه الصحي افضل من الايام السابقة”.

وانتشرت انباء تفيد برفاة شاكر بسبب مضاعفات فيروس كورونا.



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