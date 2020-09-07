كورونا يقفز في 22 ولاية أميركية قبل يوم العمال

2020/09/07 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

في مؤشر ينذر بالخطر قبل عطلة يوم العمال في أميركا، الذي يُحتفل به عادة بالتجمعات والأنشطة الاجتماعية، أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تتزايد في 22 من الولايات الأميركية الخمسين.

وقبل أقل من 3 أسابيع كانت حالات الإصابة تتزايد في ثلاث ولايات فقط هي هاواي وإيلينوي وساوث داكوتا، وذلك طبقا لتحليل قارن الحالات خلال فترة أسبوعين، من 8 إلى 22 اب، مع الأسبوعين الماضيين.

ومعظم الولايات الاثنتين والعشرين التي تتزايد فيها الحالات الآن تقع في المناطق الأقل اكتظاظا بالسكان في الغرب الأوسط والجنوب.

وشهدت ولاية ساوث داكوتا، على أساس النسبة المئوية، أكبر زيادة بين الولايات خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 126 في المئة، حيث أعلنت عن تسجيل أكثر من 3700 حالة جديدة.

وأرجع مسؤولو الصحة هذه الزيادة في حالات الإصابة جزئيا إلى وصول مئات الآلاف من راكبي الدراجات النارية إلى ستورجيس بولاية ساوث داكوتا للمشاركة في سابق سنوي يقام في اب.

كما يتسارع تزايد الحالات في ولاية آيوا مع تسجيل 13600 حالة جديدة خلال الأسبوعين الماضيين، وفي نورث داكوتا بتسجيل 3600 حالة جديدة في نفس الفترة.

لكن تلك الزيادات خفف من حدتها على مستوى الولايات المتحدة، تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة في الولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان، وهي كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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