اجتماع مشترك برئاسة الحلبوسي والكاظمي لمناقشة الموازنة العامة

2020/09/07 | 00:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اجتماعاً مشتركاً لمناقشة مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اجتماعا مشتركا برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020″، مبينا ان “هذا الاجتماع عقد بحضور عدد من الوزراء والنوّاب والمستشارين”.

واوضح البيان، “يأتي انعقاد هذا الاجتماع، ضمن منهجية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني”، لافتا الى ان “الاجتماع ناقش مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020، كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة، وبما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي”.

وتابع، “كما تطرّق الاجتماع المشترك الى متابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل”.

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