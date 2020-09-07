2020/09/07 | 00:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراء عملية قيصرية لأمرأة مصابة بكورونا تحت التخدير النصفي في الديوانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراء عملية قيصرية لأمرأة مصابة بكورونا تحت التخدير النصفي في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).