قال ان الصفقة ستتم غدا.. الجبوري: ابو مازن سيسيطر على مفوضية الانتخابات بهذه الطريقة

2020/09/07 | 00:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعاد النائب السابق مشعان الجبوري اتهام النائب الحالي ومحافظ صلاح الدين السابق، احمد الجبوري (ابو مازن) بأنه سيسعى للتخلص من موظفي مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع احد اعضائها وبعد اتمام صفقة.

وقال الجبوري في نص تغريدة على تويتر تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم الاحد (6 ايلول 2020) "صفقة بين ابو مازن وعضو بمجلس مفوضية الانتخابات للتخلص من المرشحين الذين لايريد توليهم مسؤولية مكتب صلاح الدين وذلك بتعيينهم رؤساء اقسام وسيتم ذلك غدا لتبقى المنافسة بين من يريدهم ابو مازن والثمن اعادة احد افراد عائلة المفوض لوظيفته في وزارة الدفاع فهل سيسمح اعضاء المجلس باتمامها".

وكان الجبوري قد اتهم في وقت سابق، احمد الجبوري (ابو مازن) بأنه يسعى لهذا الغرض لكي يسيطر على نتائج الانتخابات في المحافظة.

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