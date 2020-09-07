2020/09/07 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دولة القانون: نرفض إستخدام أي هوية للناخبين غير الصادرة عبر النظام البايومتري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دولة القانون: نرفض إستخدام أي هوية للناخبين غير الصادرة عبر النظام البايومتري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).