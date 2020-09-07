حلّة جديدة... هدف قديم! - فارس محمود

2020/09/07 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود (لماذا عاشوراء هذا العام بحلة جديدة) ان "عاشوراء" هذا العام هو "عاشوراء" اخر، يختلف عن نظرائه على امتداد ما يقارب 17 عام.



راينا كيف تحولت المراسيمات الى "منابر للثورة"، "منابر للتشهير بالفساد والفاسدين"، "لحظة اصبحت فيه ثورة العراق امتداداً لثورة الحسين"، "امتزاج نضال المستضعفين بنضال ورايات الحسين" و...الخ، وراح "محللو الساعة" يعقدون المقارنات والوشائج ما بين الثورتين، ويتحدثوا عن "الدين الث ......





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