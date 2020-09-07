استشهاد قائد بالحشد الشعبي اثناء التصدي لهجوم إرهابي في خانقين

2020/09/07 | 00:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيئة الحشد الشعبي، استشهاد قائد باللواء 28 اثناء التصدي لهجوم إرهابي في خانقين.وقالت الهيئة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر "الدواعش" الذين هاجموا، مساء امس الاحد، قطعات اللواء في منطقة قولاي شمال قضاء خانقين".وأضافت، أن "الدواعش هربوا ويجري الآن مطاردتهم، مشيرا إلى أن الهجوم اسفر عن استشهاد القائد في اللواء 28 بالحشد الشعبي حسين رزاق المياحي اثناء المشاركة بالتصدي للإرهابيين برصاص قناص".محمد

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