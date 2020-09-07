كشف الوضع الصحي لناظم شاكر

2020/09/07 | 00:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تحسن الوضع الصحي لنجم الكرة العراقية والمدرب السابق، ناظم شاكر المصاب بفيروس كورونا.





وقال الاعلامي الرياضي حسن البيضاني في منشور على صفحته في الفيسبوك "اتصلت بعائلة الكابتن {ناظم شاكر} ووضعه الصحي {الأحد} أفضل من يوم أمس {السبت} ولكن مازال وضعه لم يلمس التحسن الكبير بحالته".

وكان المدرب ونجم الكرة العراقية، ناظم شاكر، أصيب في 10 من آب الماضي بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة المشاهير العراقيين الذين أصيبوا بالمرض وتوفوا بعضهم فيه.

وزار وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الكابتن شاكر وتفقد وضعه الصحي.

وناظم شاكر من مواليد بغداد عام 1958، بدأ مسيرته الكروية لاعبا في الفرق الشعبية لمنطقة الدورة جنوبي بغداد، وفي عام 1975 أصبح لاعبا لنادي العمال، ثم في عام 1976 أصبح لاعبا في فريق الطيران (القوة الجوية حاليا).

ومثل شاكر منتخب شباب العراق عام 1978 ثم المنتخب الوطني من عام 1979، وكان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي في نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986 والتي كانت مشاركته الأخيرة على الصعيد الدولي، ومن ثم اعتزال اللعب نهائيا عام 1988 مع فريقه الطيران بسبب الإصابة.

واتجه بعد ذلك إلى ميدان التدريب وكان أول فريق عمل معه كمدرب هو نادي السلام العراقي عام 1992 حيث كان عامه الأول في الدرجة الممتازة، ثم تقلد تدريب فرق الكرخ وأربيل ودهوك والنفط وبيرس والقوة الجوية والمصافي وآرارات.

كما درب شاكر أندية أردنية وإماراتية لأكثر من سبعة أعوام، إلى جانب عمله ضمن الكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي عام 2005، وتم تكليفه من قبل اتحاد كرة القدم العراقي لتدريب المنتخب العراقي عام 2010، ثم قدم استقالته بعد عام تقريبا.

عمار المسعودي

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