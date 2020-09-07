حرب كلامية بين أفيخاي أدرعي وفنانين مصريبن تشعل تويتر.. والسبب أغنية لعمرو دياب

2020/09/07 | 01:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ يتابع أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ،دائما ، كل ماهو جديد ، بالشأن العربى بوجه عام ، والشأن المصري بشكل خاص ، تحديدا عما يتعلق بالفن المصري.حيث أبدى أدرعي إعجابه بأغنية “يا بلدنا يا حلوة” للفنان عمرو دياب، ونشر الأغنية عبر حسابه على تويتر ، وعلق قائلا:” ما أجمل أن يتغنى […]

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