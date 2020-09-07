الحشد يعلن صد هجوم لـ'داعش' شمال خانقين

2020/09/07 | 01:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن صد هجوم لـ"داعش" شمال خانقين، فيما أكد مقتل احد قادة اللواء 28 خلال الهجوم.

وقال الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر فلول “داعش” الإرهابي التي شنت تعرضا على قطعات اللواء شمال خانقين".

وأضاف أن "قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر “الدواعش” الذين هاجموا، مساء امس الاحد، قطعات اللواء في منطقة قولاي شمال قضاء خانقين"، مشيراً الى أن "الدواعش هربوا ويجري الآن مطاردتهم، فيما اسفر الهجوم عن استشهاد القائد في اللواء 28 بالحشد الشعبي حسين رزاق المياحي اثناء المشاركة بالتصدي للإرهابيين برصاص قناص".





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