(فنجان): العراق في أمس الحاجة لمكتب بحري استشاري يرتبط برئيس الوزراء

2020/09/07 | 02:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى لا يتحول العراق الى دولة بحرية مغلقة ومعزولة تقدم النائب (كاظم فنجان الحمامي) بمقترح يتضمن تأسيس مكتب بحري استشاري يرتبط بدولة رئيس الوزراء لكي يكون عاملا مساعدا في النهوض بواقعنا البحري المتردي الذي ضاع فيه الخيط والعصفور، لافتا لأهمية … Readmore

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