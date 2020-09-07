شاهد.. “خايف أقف قدام ربنا” حكاية فنان مصري مصاب بسرطان البلعوم

2020/09/07 | 02:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدر الفنان المصري جمال يوسف، قائمة التريندات بموقع البحث الشهير “غوغل” ، خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بسرطان البلعوم مؤخرا.وفي تسجيل صوتي كشف الفنان جمال يوسف عن طبيعة مرضه، قائًلا :”أنا بشكر كل الناس اللي داعتلي، أنا اكتشفت المرض بعد ما دكتور قالي أعمل عينة في شهر 4، طلعت في شهر […]

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